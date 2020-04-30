Больше 30 тысяч свердловских ветеранов получили выплаты в честь юбилея Победы
Больше 31 тысячи ветеранов и тружеников тыла Свердловской области в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне получили обещанные Путиным выплаты. Напомним, соответствующий указ был подписан президентом в феврале 2020 года.
- Выплата была доставлена одновременно с пенсией. Всего из федерального бюджета на реализацию указа было направлено 1,8 миллиардов рублей, - рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.
Согласно указу Президента РФ, по 75 тысяч рублей получили участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда».
50 тысяч выплатили труженикам тыла, работавшим не менее шести месяцев, а также награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.
ИСТОЧНИК KP.RU