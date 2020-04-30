30 Апр 2020 2020-04-30T09:52:33+03:00

Больше 30 тысяч свердловских ветеранов получили выплаты в честь юбилея Победы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На это было выделено 1,8 миллиардов рублей

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Больше 31 тысячи ветеранов и тружеников тыла Свердловской области в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне получили обещанные Путиным выплаты. Напомним, соответствующий указ был подписан президентом в феврале 2020 года.

- Выплата была доставлена одновременно с пенсией. Всего из федерального бюджета на реализацию указа было направлено 1,8 миллиардов рублей, - рассказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

Согласно указу Президента РФ, по 75 тысяч рублей получили участники и инвалиды ВОВ, их вдовы, бывшие малолетние узники концлагерей, вдовы погибших в период войны с Финляндией и Японией, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинграда».

50 тысяч выплатили труженикам тыла, работавшим не менее шести месяцев, а также награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU