2020-04-30T09:28:44+03:00
Общество

«Победа в лицах»: на улицах Екатеринбурга появились портреты фронтовиков

44 билборда, которые уже начали устанавливать, провисят до июня
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ОНФ в Свердловской областиФото: пресс-служба ОНФ в Свердловской области
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В Свердловской области начали устанавливать билборды с портретами фронтовиков. Первый баннер со словами напутствия и фотографией фронтовика Числова Михаила Васильевича появился по адресу Челюскинцев, 3а в Екатеринбурге. Рядом с домом, где проживаем ветеран Великой Отечественной войны. Баннеры это часть проекта ОНФ «Победа в лицах», готовиться к нему начали еще в марте. Активисты Народного фронта приезжали к участникам войны и проводили фотосессии.

- Мы ставили цель - сделать живые фотографии. Ветеранов снимали без орденов, которые, порой, немного сковывают движение ветеранов. У нас задача показать их лица, показать, что это наши бабушки и дедушки, это те наши герои, которые подарили нам мир. Мы ориентировались на готовность ветеранов, потому что это процесс такой - не просто щёлкнули и уехали, у нас это фотосессия, нужно так и так сесть, немножко попозировать, чтобы фотографии получились душевными, интересными и замечательными, - рассказала координатор по проектно-экспертной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Юлия Итяйкина.

К дамам ветеранам приезжали визажисты и фотографы. Фото: пресс-служба ОНФ в Свердловской области.

К дамам ветеранам приезжали визажисты и фотографы. Фото: пресс-служба ОНФ в Свердловской области.

К женщинам волонтеры приезжали с командой визажистов. В проекте поучаствовали 14 ветеранов. Всего в Свердловской области будет висеть 44 билборда в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Красноуральске. Портреты ветеранов снимут в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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