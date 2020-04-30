Впервые за 40 лет: в Нижнем Тагиле к 9 мая за 38 миллионов отреставрируют парк Победы

30 Апр 2020 2020-04-30T08:36:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле к 9 мая планируют отремонтировать парк Победы. С такой инициативой выступили местные жители, выбрав ее в прошлом году во время рейтингового голосования. В этом году территорию отремонтируют впервые за 40 лет. Стоимость работ составит почти 38 миллионов рублей.

Сейчас в парке есть большая рекреационная зона для прогулок, скейтплощадка, различные детские аттракционы, а также мемориальная зона в честь 100-летней годовщины образования пограничной службы ФСБ России.

- После благоустройства в парке, площадь которого составляет 2,55 гектаров, установят беседки, лавочки и велопарковки, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – На детских и спортивных площадках разместят игровые комплексы, оборудование для воркаута и уличные тренажеры.

Кроме того, в парке появится небольшой участок для выгула собак, по всей территории посадят березы и рябины, а также засеют газоны. Аллеею Пограничной славы, которую открыли 28 мая 2018 года, расширят до 4,5 метров и сделают на ней удобную площадку для проведения массовых мероприятий. Парк сделают удобным и для маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU