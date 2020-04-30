В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше

30 Апр 2020 2020-04-30T07:41:53+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и выяснила, что на стенах «Дома технической учебы Урамашзавода», который находится на перекрестке улицы Культуры и проспекта Орджоникидзе, вывесили гигантский баннер «Скоро открытие».

- Над входной группой размещается крупногабаритная информационная конструкция. Установлено, что арендатором указанных помещений допущены нарушения ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В связи с этим прокуратура в адрес арендатора помещений внесла представление с требованием устранить нарушения и снять баннер со стены объекта культурного наследия. Представление находится на рассмотрении, однако во исполнение требований прокуратуры района незаконно установленный баннер был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU