В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше
В Екатеринбурге прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и выяснила, что на стенах «Дома технической учебы Урамашзавода», который находится на перекрестке улицы Культуры и проспекта Орджоникидзе, вывесили гигантский баннер «Скоро открытие».
- Над входной группой размещается крупногабаритная информационная конструкция. Установлено, что арендатором указанных помещений допущены нарушения ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В связи с этим прокуратура в адрес арендатора помещений внесла представление с требованием устранить нарушения и снять баннер со стены объекта культурного наследия. Представление находится на рассмотрении, однако во исполнение требований прокуратуры района незаконно установленный баннер был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU