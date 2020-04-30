Тушили больше часа: в саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар

30 Апр 2020 2020-04-30T06:57:59+03:00

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В саду под Екатеринбургом минувшей ночью произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 22:59 о том, что в поселке Палкино горит частный дом. На место отправились шесть бригад спасателей из 22 человек.

- На площади в 100 квадратных метров огонь полностью уничтожил садовый дом, надворные постройки, частную баню и легковой автомобиль «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться только спустя час, в 00:07. Разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 04:00. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU