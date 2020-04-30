2020-04-30T06:22:03+03:00
Общество

Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено

Рассказываем, какие температуры синоптики пообещали на первые дни мая
Мария Трапезникова
Поделиться:
Рассказываем, какие температуры синоптики пообещали на первые дни маяРассказываем, какие температуры синоптики пообещали на первые дни маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Завтра на календаре начинается новый месяц, и вся страна, хоть и на самоизоляции, будет отмечать майские праздники. По традиции нашей уральской погоды в Екатеринбурге будет не жарко, дождливо и довольно ветрено. Рассказываем, какие температуры синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам на первые майские праздники.

В пятницу, 1 мая, будет облачно с прояснениями, ночью может пройти небольшой дождь в некоторых районах Екатеринбурга. Столбики термометра не поднимутся выше +5. Днем чуть потеплеет – до +12, осадков не обещают. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/сек.

В ночь на субботу, 2 мая, пройдет небольшой дождь, температура воздуха остановится на отметке в +5. Днем осадков не ожидается, будет +10…12, ветер северо-западный 6-10 м/сек.

В ночь на воскресенье, 3 мая, резко похолодает – до -1, зато днем температура поднимется до +12. Будет облачно с прояснениями, осадков не обещают. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

Напомним, что в майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области введен режим самоизоляции - до 11 мая. Кроме того, губернатор Куйвашев подписал указ о введении масочного режима на это время - это значит, что теперь нужно обязательно надевать маску в общественном транспорте и в закрытом помещении. За этим будут пристально следить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге прокуратура заставила снять рекламу с исторического здания на Уралмаше
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
Тушили больше часа: в саду под Екатеринбургом произошел крупный пожар
«Подумай обязательно»: автор «Любимки» зовет екатеринбуржцев сняться в его новом клипе
Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено
Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят
В Екатеринбурге введен режим КТО, уничтожены трое боевиков
«Для меня все однозначно»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировала слова Тодоренко о домашнем насилии
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
«Волноваться не надо»: в Свердловской области не запретят продавать алкоголь на майские праздники
«Повеселился от души»: стало известно как москвич заразил 24 человека коронавирусом в Свердловской области
В Свердловской области за год выросло число миллионеров и миллиардеров
Стало известно, какая техника пролетит над Екатеринбургом 9 мая
В Свердловской области впервые провели процедуру переливания антиковидной плазмы крови
Прогулки по Екатеринбургу онлайн в мае 2020 года: расписание
Банк Уралсиб запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Призыв в Свердловской области 2020
За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч свердловчан
В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге снимают новую плитку
Под Екатеринбургом за 54 миллиона продают коттедж с восьмиметровыми потолками и собственным лесом
В День Победы 2020 по трем районам Екатеринбурга проедет историческая военная техника
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»