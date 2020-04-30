Погода на майские праздники в Екатеринбурге 2020: будет тепло, но ветрено

30 Апр 2020 2020-04-30T06:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра на календаре начинается новый месяц, и вся страна, хоть и на самоизоляции, будет отмечать майские праздники. По традиции нашей уральской погоды в Екатеринбурге будет не жарко, дождливо и довольно ветрено. Рассказываем, какие температуры синоптики из Уралгидрометцентра пообещали горожанам на первые майские праздники.

В пятницу, 1 мая, будет облачно с прояснениями, ночью может пройти небольшой дождь в некоторых районах Екатеринбурга. Столбики термометра не поднимутся выше +5. Днем чуть потеплеет – до +12, осадков не обещают. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/сек.

В ночь на субботу, 2 мая, пройдет небольшой дождь, температура воздуха остановится на отметке в +5. Днем осадков не ожидается, будет +10…12, ветер северо-западный 6-10 м/сек.

В ночь на воскресенье, 3 мая, резко похолодает – до -1, зато днем температура поднимется до +12. Будет облачно с прояснениями, осадков не обещают. Ветер северо-западный с порывами до 13 м/сек.

Напомним, что в майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области введен режим самоизоляции - до 11 мая. Кроме того, губернатор Куйвашев подписал указ о введении масочного режима на это время - это значит, что теперь нужно обязательно надевать маску в общественном транспорте и в закрытом помещении. За этим будут пристально следить.

ИСТОЧНИК KP.RU