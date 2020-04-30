2020-04-30T03:15:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге введен режим КТО, уничтожены трое боевиков

По данным НАК, ликвидированные преступники готовили теракт
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Екатеринбурге введен режим КТОВ Екатеринбурге введен режим КТОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В НАК рассказали о подробностях операции по ликвидации боевиков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области введен режим контртеррористической операции (КТО). К этому часу известно, что сотрудники УФСБ ликвидировали троих боевиков, которые готовили теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», - говорится в сообщении НАК.

Уточняется, что начальник областного управления ФСБ ввел режим КТО на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области в ночь на четверг, 30 апреля, в 00:30 по местному времени (22:30 среды мск), ограничения будут действовать до особого распоряжения. Оперативный штаб просит горожан отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим КТО в Екатеринбурге и пригороде снят
В Екатеринбурге введен режим КТО, уничтожены трое боевиков
«Для меня все однозначно»: звезда «Уральских пельменей» прокомментировала слова Тодоренко о домашнем насилии
ГК ВТБ Лизинг в первом квартале нарастил чистую прибыль на треть
«Волноваться не надо»: в Свердловской области не запретят продавать алкоголь на майские праздники
«Повеселился от души»: стало известно как москвич заразил 24 человека коронавирусом в Свердловской области
В Свердловской области за год выросло число миллионеров и миллиардеров
Стало известно, какая техника пролетит над Екатеринбургом 9 мая
В Свердловской области впервые провели процедуру переливания антиковидной плазмы крови
Прогулки по Екатеринбургу онлайн в мае 2020 года: расписание
Банк Уралсиб запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Призыв в Свердловской области 2020
За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч свердловчан
В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге снимают новую плитку
Под Екатеринбургом за 54 миллиона продают коттедж с восьмиметровыми потолками и собственным лесом
В День Победы 2020 по трем районам Екатеринбурга проедет историческая военная техника
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»