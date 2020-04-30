В Екатеринбурге введен режим КТО, уничтожены трое боевиков

30 Апр 2020 2020-04-30T03:15:48+03:00

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В НАК рассказали о подробностях операции по ликвидации боевиков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области введен режим контртеррористической операции (КТО). К этому часу известно, что сотрудники УФСБ ликвидировали троих боевиков, которые готовили теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

«В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов. В Чкаловском районе Екатеринбурга проведена контртеррористическая операция (КТО). В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности», - говорится в сообщении НАК.

Уточняется, что начальник областного управления ФСБ ввел режим КТО на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области в ночь на четверг, 30 апреля, в 00:30 по местному времени (22:30 среды мск), ограничения будут действовать до особого распоряжения. Оперативный штаб просит горожан отнестись к этому с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU