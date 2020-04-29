2020-04-29T18:57:38+03:00
Общество

«Волноваться не надо»: в Свердловской области не запретят продавать алкоголь на майские праздники

Евгений Куйвашев рассказал, что ограничения остаются прежними
Алина СУРИНА
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Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена с 19:00 до 10:00Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена с 19:00 до 10:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области не запретят продавать алкоголь на майские праздники. Ограничения остаются прежними. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Евгений Куйвашев отвечая на вопрос уральца, который заявил, что из-за предполагаемого запрета "все предприятие на ушах стоит". Напомним, что сейчас розничная продажа алкоголя запрещена с 19:00 до 10:00.

- Волноваться не надо. Хотя в целом я считаю алкоголь не лучшим спутником для любого человека, полностью запрещать торговлю спиртным мы не планируем, - написал губернатор. - Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан. Но вероятно, эти слухи пришли к нам из других регионов, может быть от соседей из Курганской области, где действительно был введен такой режим.

Евгений Куйвашев добавил, что не хотел бы, чтобы информация о том, что запрета на продажу алкоголя не будет, воспринималась как призыв к употреблению спиртного. Уральцев также просят соблюдать режим самоизоляции. Поэтому, отметил губернатор, лучше провести праздничные дни со своими близкими на трезвую голову.

Напомним, что с 1 мая в Свердловской области официально будет введен масочный режим. Он будет действовать все праздники – до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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