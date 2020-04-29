29 Апр 2020 2020-04-29T19:05:22+03:00

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Евгений Куйвашев рассказал об уральце, который мог заразить коронавирусом 24 человека. Губернатор написал на своей странице в Instagram, реальную историю, которая показывает как коронавирус появляется в далеких от крупных городов селах и деревнях. Евгений Куйвашев рассказал как молодой человек с симптомами COVID-19, вернувшись из Москвы к маме в село Крутое, расположенное недалеко от Тавды проигнорировал рекомендации и продолжал встречаться с друзьями.

- На железнодорожном вокзале в Тюмени ему выдали памятку с телефоном горячей линии, куда нужно позвонить, чтобы у него взяли анализ на коронавирус. Предупредили: как минимум в течение 14 дней необходимо соблюдать режим самоизоляции, не встречаясь с другими людьми, - рассказал Евгений Куйвашев. - Молодой человек сразу же позвонил, как это требуется, и у него взяли анализ. Но дождаться результатов теста в самоизоляции не смог.

Через несколько дней оказалось, что у уральца, вернувшегося из столицы положительный тест на коронавирус. Сейчас он вместе с мамой находится в инфекционном отделении тавдинской больницы. Окончательный результат теста женщины пока не известен. За то время, пока молодой человек нарушал режим самоизоляции он успел пообщаться с 24 уральцами из Крутого, Туринска и Тавды.

- Повеселился от души! Правда теперь невесело всему селу, Тавде и Туринску. Я не понимаю, как еще вам понятно объяснить, что коронавирус - действительно опасен, - обратился губернатор к уральцам. - В чем сложность после прилета из Москвы немного побыть дома, не встречаясь ни с кем? Пьянка со старыми друзьями действительно важнее их жизней?

Евгений Куйвашев отметил, что все ограничения, с которыми мы все сейчас сталкиваемся введены не спроста. Все они основаны на данных статистики по заболевшим и умершим, которая на данный момент печальна. Губернатор также напомнил, что не нужно забывать о том, что осложнения от коронавируса могут наступить очень быстро - у зараженных отказывают органы, легкие превращаются в труху, и не спасают даже аппараты ИВЛ.

Также глава региона напомнил об ответственности за массовое заражение людей из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Человек наказывается штрафом до 700 тысяч рублей или ограничением свободы до 2 лет. Если нарушение правил привело по неосторожности к смерти человека: штраф - до 2 миллионов рублей и срок лишения свободы - до 5 лет. Если умерло два человека или больше срок может быть увеличен до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU