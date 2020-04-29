29 Апр 2020 2020-04-29T17:39:13+03:00

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В Свердловской области за год выросло число миллионеров и миллиардеров. По итогам декларационной кампании в регионе зарегистрировано 34 тысячи человек. Об этом рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

- Свыше 1 миллиона рублей получили 34 тысячи человек. Рост по сравнению с предыдущей декларационной компанией составил 25%. 1021 человек (рост на 15%) получил доходы свыше 10 миллионов рублей до 100 миллионов рублей, - рассказала Лидия Исаева.

Также, по данным регионального УФНС на 22 процента увеличилось число уральцев, чьи доходы составили от 100 до 500 миллиона рублей. В 1,7 раза увеличилось количество людей, получивших доходы от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Также зафиксирован рост на шесть процентов людей от 1 до 10 миллиардов рублей и свыше. Лидия Исаева отметила, что благодаря доходам состоятельных граждан в бюджет было доначислено 3,8 миллиарда рублей.

Как рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области, в прошлом году было представлено около 455 тысяч налоговых деклараций. По ее словам, также ежегодно растет количество лиц, которые заявляют налоговые вычеты.

ИСТОЧНИК KP.RU