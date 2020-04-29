2020-04-29T17:09:32+03:00
Общество

Стало известно, какая техника пролетит над Екатеринбургом 9 мая

В воздушном параде Победы будут задействованы 22 единицы авиатехники
Алина СУРИНА
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Всего в воздушном параде Победы будут задействованы 22 единицы авиатехникиВсего в воздушном параде Победы будут задействованы 22 единицы авиатехникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, какая техника пролетит над Екатеринбургом 9 мая. Всего в воздушном параде Победы будут задействованы 22 единицы авиатехники. Об этом рассказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

- Это оперативно-практическая авиация - истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-34, разведчики Су-24 МР; вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также военно-транспортные Ан-26, Ан-12 и Л-410, - рассказал Александр Лапин.

Репетиции авиапарада пройдут 5 и 7 мая. Командующий войсками ЦВО отметил, что жители Екатеринбурга впервые увидят Су-34, которые в прошлом году поступили на вооружение челябинского авиаполка.

Авиапарад пройдет в девяти городах ЦВО. Но в Екатеринбурге состоится самый масштабный. Авиатехника полетит над Екатеринбургом 9 мая в 11:00. Ранее заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский, рассказал по какому маршруту пролетит авиатехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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