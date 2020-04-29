29 Апр 2020 2020-04-29T16:31:05+03:00

Такой метод лечения теперь будут применять для пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии

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В Свердловской области впервые провели процедуру переливания антиковидной плазмы крови. Переливание сделали одному из пациентов городской клинической больнице № 40. Процедура заняла два часа. До этого лечение антителами к COVID-19 проводили только в Москве. Такой метод лечения теперь будут применять для пациентов в тяжелом состоянии.

- Сама по себе методика капельного введения компонентов крови и сывороток не нова. Такой метод называется пассивной иммунизацией. Опасность может быть только в индивидуальных реакциях на белок, - рассказали в департаменте информационной политики. - Чтобы обезопасить реципиента, антиковидную плазму сначала проверили на совместимость в пробирке, затем делали биопробу: трижды с перерывами вводили малыми дозами и наблюдали за состоянием пациента. Поскольку нежелательной реакции не было, ввели весь объем плазмы – 200-300 мл, капельно.

По словам кандидата медицинских наук, заведующего отделением инфекционной реанимации ГКБ № 40 Дмитрия Бельского, эффективность лечения донорскими антителами может проявиться со временем. Но тем не менее, сейчас этот метод будет активно использоваться.

Как рассказал главный врач областной станции переливания крови Александр Орлов, плазма выздоровевших людей содержит антитела, помогающие организму побороть инфекцию. При этом получить эти антитела искусственным путем невозможно.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что уже более ста пациентов переболевших коронавирусом согласились стать донорами плазмы крови для тех, кто еще проходит лечение. Глава региона призвал и других уральцев сдать плазму. Это можно сделать в областной станции переливания крови на Пальмиро Тольятти, 8.

Сдать плазму можно спустя 14 дней после выздоровления от коронавирусной инфекции. У добровольцев не должно быть противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, а также хронических заболеваний. Обязательным является обследование на ВИЧ, гепатиты В и С.

ИСТОЧНИК KP.RU