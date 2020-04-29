Прогулки по Екатеринбургу онлайн в мае 2020 года: расписание
Музей истории Екатеринбурга запускает с начала мая 2020 года традиционный сезон городских прогулок в нетрадиционном формате. В последний месяц весны из-за пандемии коронавируса все прогулки пройдут в онлайн режиме.
Участники прогулок будут гулять по районам уральской столицы, чтобы заново открывать повседневные маршруты, находить необычные детали в повседневных вещах. Жанр прогулок будут выбирать сами участники.
Прогулки будут проходить по воскресеньям мая под руководством заведующего научно-информационным центром МИЕ Евгения Бурденкова, а также его единомышленников - специалистов по краеведению.
Расписание виртуальных прогулок по Екатеринбургу в мае 2020 года:
3 мая – «гуляем» по ВИЗу: бывшая «столица» Верх-Исетского горного округа, которую поглотил советский Свердловск. Здесь удивительным образом сочетаются классицизм Малахова, сохранившиеся памятники разных времен, авторская архитектура времен СССР и эпохи заводовладельцев.
10 мая – гуляем по Эльмашу
24 мая – Пионерский район
31 мая – Уралмаш
Старт – в 17 часов, эфир доступен по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU