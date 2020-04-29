Призыв в Свердловской области 2020
Призывные комиссии на территории в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году начнутся с 12 мая.
- Призывные комиссии 28 субъектов РФ в границах ответственности ЦВО начнут работу с 12 мая, первые отправки призывников запланированы после 20 мая, -рассказывает начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.
Отмечается, что в каждом комиссариате будут установлены бактерицидные лампы, раздельное посещение военных и призывников, и здоровью последних будет уделено особое внимание.
Добавим, что из регионов Центрального военного округа в войска отправят 52 тысячи призывников.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего на Среднем Урале зафиксировано 629 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.
Общее количество пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 115. В регионе зафиксирована одна смерть от COVID-19 – в Красноуфимске скончался 54-летний пациент с пневмонией.
Масочный режим будет действовать в регионе с 1 по 11 мая. Соответствующий указ уже подписал губернатор Куйвашев.
- Мы не можем допустить, чтобы эти выходные дни обернулись всплеском заболеваемости.Поэтому я установил дополнительные правила на этот период в рамках режима повышенной готовности, который продолжает действовать для борьбы с пандемией коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU