За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч свердловчан
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 29 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 4 282 исследования проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.
- За сутки медики обследовали 4 274 человека. Всего с начала февраля было проведено 87 535 исследований и обследовано 78 516 человек, - рассказали в оперштабе.
Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23-х как тяжелое, 45-ти – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. При этом за время медикам удалось поставить на ноги 115 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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