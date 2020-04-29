За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч свердловчан

29 Апр 2020 2020-04-29T14:56:08+03:00

Всего с начала февраля медиками было обследовано на коронавирус 78 516 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего с начала февраля было обследовано 78 516 человек

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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 29 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области было проведено 4 282 исследования проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными.

- За сутки медики обследовали 4 274 человека. Всего с начала февраля было проведено 87 535 исследований и обследовано 78 516 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23-х как тяжелое, 45-ти – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. При этом за время медикам удалось поставить на ноги 115 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU