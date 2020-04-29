2020-04-29T16:03:23+03:00
Общество

В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге снимают новую плитку

Подрядчик исправляет все недочеты, которые были выявлены в ходе сдачи объекта
Мария Трапезникова
Поделиться:
Подрядчик исправляет все недочеты, которые были выявлены в ходе сдачи объектаПодрядчик исправляет все недочеты, которые были выявлены в ходе сдачи объектаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня некоторые прохожие заметили, как рабочие в сквере за Оперным театром в центре Екатеринбурга снимают недавно уложенную плитку. Красно-белой лентой огорожены сразу несколько участков в сквере. В пресс-службе городской мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что подрядчик просто исправляет неровности, которые были выявлены в ходе сдачи объекта.

- Подрядчик вышел на работу в рамках гарантийных обязательств и сейчас исправляет все недостатки во время реконструкции сквера. Там, где есть техническая необходимость и требуется замена, специалисты снимают плитку и укладывают ее заново, - рассказали в пресс-службе.

Срок окончания работ – 25 мая. После этого члены комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга будут принимать итоговый вариант. Если он не устроит специалистов, перекладка плитки пройдет снова – и так до тех пор, пока мэрия не примет объект.

Напомним, что реконструкция сквера за Оперным театром началась еще в 2014 году – тогда подрядчики установили в нем фонтан. Следующий этап благоустройства стартовал в 2018 году – муниципальный контракт стоимостью в 151 миллион рублей получила компания ООО «Новэкс». Закончить работы удалось только зимой 2019 года, хотя изначально открытие сквера анонсировали на конец лета. В сквере отремонтировать дорожки, постелили гранит и установили новые фонари, которые уже успели несколько раз разбить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк Уралсиб запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
Призыв в Свердловской области 2020
За сутки медики проверили на коронавирус больше четырех тысяч свердловчан
В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге снимают новую плитку
Под Екатеринбургом за 54 миллиона продают коттедж с восьмиметровыми потолками и собственным лесом
В День Победы 2020 по трем районам Екатеринбурга проедет историческая военная техника
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»