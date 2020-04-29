В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге снимают новую плитку

29 Апр 2020 2020-04-29T16:03:23+03:00

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Сегодня некоторые прохожие заметили, как рабочие в сквере за Оперным театром в центре Екатеринбурга снимают недавно уложенную плитку. Красно-белой лентой огорожены сразу несколько участков в сквере. В пресс-службе городской мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что подрядчик просто исправляет неровности, которые были выявлены в ходе сдачи объекта.

- Подрядчик вышел на работу в рамках гарантийных обязательств и сейчас исправляет все недостатки во время реконструкции сквера. Там, где есть техническая необходимость и требуется замена, специалисты снимают плитку и укладывают ее заново, - рассказали в пресс-службе.

Срок окончания работ – 25 мая. После этого члены комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга будут принимать итоговый вариант. Если он не устроит специалистов, перекладка плитки пройдет снова – и так до тех пор, пока мэрия не примет объект.

Напомним, что реконструкция сквера за Оперным театром началась еще в 2014 году – тогда подрядчики установили в нем фонтан. Следующий этап благоустройства стартовал в 2018 году – муниципальный контракт стоимостью в 151 миллион рублей получила компания ООО «Новэкс». Закончить работы удалось только зимой 2019 года, хотя изначально открытие сквера анонсировали на конец лета. В сквере отремонтировать дорожки, постелили гранит и установили новые фонари, которые уже успели несколько раз разбить.

ИСТОЧНИК KP.RU