2020-04-29T14:23:42+03:00
Общество

Под Екатеринбургом за 54 миллиона продают коттедж с восьмиметровыми потолками и собственным лесом

Он находится в элитном поселке «Палникс»
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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Под Екатеринбургом, в элитном поселке «Палникс», выставили на продажу шикарный двухэтажный коттедж общей площадью в 325 «квадратов». В нем есть гостевой дом-баня, кирпичный гараж на три автомобиля, а также отдельный дом для прислуги. Вокруг коттеджа на участке в 25 соток даже высажен собственный мини-лес из сосен и елей.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- В коттедже выполнен дорогостоящий качественный ремонт по авторскому дизайн-проекту. Архитектурная идея второго света – объединение пространства двух этажей высотой 8,5 метров, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Внутри коттеджа – гостиная с камином, кухня-столовая, пять комнат – из них четыре спальни с мансардными окнами, три ванных комнаты, три террасы и три гардеробных.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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