В День Победы 2020 по трем районам Екатеринбурга проедет историческая военная техника

29 Апр 2020 2020-04-29T13:51:47+03:00

Посмотреть на автоколонну можно будет из окон домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В составе колонны будет 11 платформ с артистами, разыгрывающими важные эпизоды Великой Отечественной войны

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Посмотреть парад Победы 2020 в Екатеринбурге можно будет не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции, необходимый из-за пандемии коронавируса. Так, Центральный военный округ готовит к 9 мая историческую автоколонну, которая проедет по некоторым центральным улицам города, чтобы горожане могли посмотреть на нее из окна или с балконов.

- Три основных района города посетим, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Будет бронетехника с копией знамени Победы. Будут 11 платформ подвижных, оборудованных баннерами. На них артисты из ансамбля песни и пляски ЦВО будут раскрывать важные эпизоды Великой Отечественной войны.

В частности на платформах можно будет увидеть сценки, посвященные труженикам тыла, партизанам, а также самим военным, кто день за днем приближал Победу в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU