«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге

29 Апр 2020 2020-04-29T13:38:32+03:00

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Праздничный Салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге все-таки состоится, несмотря на режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса. Сегодня в Центральном военном округе рассказали, как и где его можно будет посмотреть.

- Салют пройдет 9 мая в 22.30, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Планируем для салюта две площадки. Это парк Маяковского и стадион Динамо. Там где власти города разрешат проведение, там мы и подготовим расчеты, орудия, установки. Тренировки с расчетом проведены.

На вопрос о том, как смотреть праздничный салют не выходя из дома в Центральном военном округе отвечают просто - из окна, с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU