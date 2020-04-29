В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника

29 Апр 2020 2020-04-29T13:35:15+03:00

Мужчина во время застолья сильно поссорился с незнакомцем и избил его, после чего улетел на родину

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В Екатеринбурге отправили под суд 36-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. На момент совершения преступления, 20 февраля, он работал носильщиком на железнодорожном вокзале.

В тот зимний день он в компании своего товарища распивал алкоголь в одном из кафе рядом с вокзалом. Во время застолья к ним присоединились еще двое мужчин, одного из которых южанин раньше не видел, после чего произошла драка.

- На почве ссоры обвиняемый нанес своему оппоненту удар ногой в область шеи. В результате мужчина получил травму, от которой скончался в больнице, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, сразу после драки, еще до приезда «скорой», южанин сбежал и вечером вылетел на родину. О том, что его оппонент скончался, он узнал уже позже, вернулся обратно в Екатеринбург и сам сдался полиции. На него завели уголовное дело и направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU