«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики

29 Апр 2020 2020-04-29T13:26:25+03:00

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Пандемия коронавируса внесла свои изменения в то, как будет выглядеть Парад Победы в Екатеринбурге 2020. Так, из-за самоизоляции посмотреть на площади 1905 года проезд военной техники и прохождение парадных расчетов будет нельзя. Но зато из окна или с балкона можно будет понаблюдать за тем, как над Екатеринбургом пролетает военная авиация.

- Курс пролета - вдоль проспекта Ленина, через площадь 1905 года, - говорит Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. - Затем разворот, построение в новый боевой порядок и пролет над Верхней Пышмой. Потом вернутся на аэродромы. Увидят все, так как лететь они будут на большой высоте - выше чем башня Исеть.

Конкретный список техники, которая пролетит, пока не называют. Но там будет транспортная авиация, бомбардировщики, истребители, а также штурмовая и армейская авиация. 9 мая пролет произойдет в 11.00. Кроме того 5 и 7 мая в то же время будут проходить репетиции.

ИСТОЧНИК KP.RU