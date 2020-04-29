Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии

29 Апр 2020 2020-04-29T13:22:36+03:00

Минсоцполитики региона направило для этого больше 150 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсоцполитики региона направило для этого больше 150 миллионов рублей

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Министерство соцполитики Свердловской области направил больше 150 миллионов рублей соцучреждениям региона, в которых из-за пандемии коронавируса установили сменный график работы – вахтовый, по 14 дней. Деньги будут потрачены на выплаты премий к зарплатам.

- Руководителям соцучреждений мы поручили обеспечить работникам, заступающим на 14-дневную смену, повышенную зарплату с учетом надбавок, положенных по закону за работу в выходные, нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу, - рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов. – Учреждения самостоятельно примут решение о способах дополнительного поощрения своих сотрудников.

Кроме средств индивидуальной защиты для всех сотрудников, работающих вахтовым методом, должна оказываться психологическая поддержка и обеспечена возможность дистанционного общения с близкими, а также доставка до дома после смен.

Закрытый режим в учреждениях соцобслуживания был введен 21 апреля. В это же время в них установили особый режим дезинфекции, в том числе с обеззараживанием воздуха и всех поверхностей. Кроме того, за сотрудниками установлено круглосуточное меднаблюдение.

Чуть ранее мы рассказывали, что на вахтовый режим работы перешли несколько интернатов и пансионатов области, а также СИЗО в Екатеринбурге. А сегодня мы писали о том, что премии в мае начнут выплачивать воспитателям, которые вынуждены работать во время самоизоляции в дежурных группах детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU