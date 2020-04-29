ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»

29 Апр 2020 2020-04-29T13:07:00+03:00

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ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции. Под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов они обходят многоквартирные дома, предлагая свои «услуги» по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров. При этом никакого отношения к кредитным организациям или другим финансовым компаниям они не имеют.

«На фоне введения режима самоизоляции примерно на 15% повысилось число мошеннических действий в отношении наших клиентов, в первую очередь – с использованием метода социальной инженерии. При этом граждане все чаще проявляют сознательность и не сообщают свои персональные данные в ходе подобных телефонных разговоров. Понимая все меньшую эффективность такого подхода, мошенники решили вернуться к старым способам обмана клиентов и снова практикуют визиты на дом под видом финансовых консультантов», – комментирует Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ.

Аферисты предлагают клиентам за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт, заключить потребительский кредит «на дому» без необходимости визита в офис и даже рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит под более низкую процентную ставку. В случае положительного ответа мошенники сразу же готовы составить «кредитный договор» и, завоевав доверие клиента, просят сообщить им данные банковской карты для зачисления необходимой денежной суммы. В реальности через некоторое время со счета этой карты могут быть списаны все средства.

Клиенты ВТБ сообщили о подобных случаях в контакт-центр банка, подробно описав все действия мошенников в отношении себя и своих соседей. Первые случаи были зафиксированы с участием пенсионеров и граждан, оказавшихся без работы или потерявших доход.

«Подобная активность крайне опасна в период наступления майских праздников. Миллионы наших сограждан остаются дома, и в случае проявления доверчивости могут стать жертвами таких финансовых аферистов. Следует помнить, что все свои продукты и услуги ВТБ предлагает непосредственно в своих точках продаж, либо через официальные дистанционные каналы. Просим граждан быть бдительными и при необходимости сразу же перезванивать по общему номеру 8-800-100-24-24 или 1000 для проверки истинной цели визита вашего собеседника», – добавляет Ольга Цегельная.

Ранее ВТБ принял несколько решений для упрощения дистанционного обслуживания своих клиентов в период пандемии COVID-19. Банк продолжает прием пластиковых карт и паспортов с истекшим сроком действия, а также реализует онлайн-выдачу кредитов, причем не только потребительских, но и залоговых – авто и ипотеки. Кроме того, у граждан РФ есть возможность дистанционно стать клиентом ВТБ с помощью биометрии. На сегодня доля клиентов в ВТБ-Онлайн превышает 63%.

ВТБ в очередной раз напоминает, что все случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов будут переданы в службу безопасности банка и правоохранительные органы. Каждый из них будет детально изучен и может стать поводом для начала административного или уголовного преследования. Банк всегда будет добиваться финансовой защиты своих клиентов и просит их проявлять повышенную бдительность и гражданскую ответственность – особенно в период режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU