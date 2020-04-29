«Звучит как каламбур»: «Дом печати» в Екатеринбурге хотят закрыть раньше срока

29 Апр 2020 2020-04-29T13:07:22+03:00

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Концертную площадку «Дом печати» в Екатеринбурге хотят закрыть раньше установленного срока – об этом рассказал ее продюсер Семен Гальперин. Изначально ООО «Татлинъ», у которого площадка снимала помещение, собиралась выселить ее 1 мая, но планы изменились, поскольку у сотрудников компании в этот день – выходной.

- Звучит как каламбур, но завтра «Дом Печати» собираются опечатать. Несмотря на то, что аренда за март оплачена, а с апреля действует отсрочка по ФЗ 98, статьи 19, пункта 3. А если уж плевать на этот закон – то еще есть наш обеспечительный платеж в размере месячной аренды, и никакой задолженности нет, - рассказал Гальперин.

Согласно этому закону, арендатор по договорам аренды вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи невозможностью работать из-за пандемии COVID-19.

Напомним, поводом для выселения площадки стала невозможность покрыть аренду из-за отмены концертов в связи с пандемией коронавируса. И хотя «Дом Печати» арендует площадку в здании, которое принадлежит Правительству РФ, никакой помощи от властей в виде «арендных каникул» он не получил. А все потому, что арендует площадку через посредника, которым является ООО «Татлинъ».

- Оборудование тоже по-прежнему не выпускают, хоть оно и принадлежит другому юрлицу. Противодействовать беззаконию не получается, так как суды закрыты, да и обращаться в них можно только после того, как беззаконие уже свершилось, - добавляет Гальперин. – А полиция не хочет вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов.

Чтобы хоть как-то поддержать площадку, многие жители Екатеринбурга стали публиковать в соцсетях фотографии, сделанные на концертах в «Доме Печати», запустив большой флешмоб.

ИСТОЧНИК KP.RU