В Сочи задержали таксиста из Екатеринбурга, который торговал наркотиками

29 Апр 2020 2020-04-29T12:50:02+03:00

На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В карманах брюк госавтоинспекторы обнаружили и изъяли 85 полимерных пакетов с кристаллическим веществом

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В Сочи полицейские задержали 24-летнего таксиста из Екатеринбурга, который подозревается в торговле наркотикуами. При проверке документов водитель «Лады Гранта» стал нервничать, а при обыске у него в брюках нашли 85 пакетов с кристаллическим веществом.

- Запрещенные вещества задержанный сбывал на территории Адлерского района города города-курорта путем осуществления тайниковых закладок. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков сочинской полиции установили места всех тайников, откуда изъяли N-метилэфедрон, общей массой более 3 граммов, - сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

На мужчину завели уголовное дело по статье 228.1, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период следствия мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU