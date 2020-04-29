Как будут работать отделения ГИБДД в майские праздники в Свердловской области

29 Апр 2020 2020-04-29T12:34:17+03:00

Публикуем график работы подразделений ГИБДД в Свердловской области во время майских праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прием горожан будет проходить только по предварительной записи через госуслуги

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ГИБДД по Свердловской области опубликовала график работы в майские праздники. Прием граждан по-прежнему будет вестись только по предварительной записи из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому перед посещением отделения нужно будет записаться через госуслуги.

Итак, как будут работать отделения в праздники:

1, 2 и 3 мая – выходные дни, подразделения будут закрыты.

4, 5, 6, 7 и 8 мая – рабочие дни. В это время прийти на прием можно только после предварительной записи через портал госуслуг.

9, 10 и 11 мая – выходные дни.

Начиная с 12 мая прием будет осуществляться по обычному графику, но все также с предварительной регистрацией. В целях профилактики, каждые два часа в помещениях теперь будет проводиться санобработка и проветривание.

ИСТОЧНИК KP.RU