Как будут работать отделения ГИБДД в майские праздники в Свердловской области
ГИБДД по Свердловской области опубликовала график работы в майские праздники. Прием граждан по-прежнему будет вестись только по предварительной записи из-за угрозы распространения коронавируса. Поэтому перед посещением отделения нужно будет записаться через госуслуги.
Итак, как будут работать отделения в праздники:
1, 2 и 3 мая – выходные дни, подразделения будут закрыты.
4, 5, 6, 7 и 8 мая – рабочие дни. В это время прийти на прием можно только после предварительной записи через портал госуслуг.
9, 10 и 11 мая – выходные дни.
Начиная с 12 мая прием будет осуществляться по обычному графику, но все также с предварительной регистрацией. В целях профилактики, каждые два часа в помещениях теперь будет проводиться санобработка и проветривание.
ИСТОЧНИК KP.RU