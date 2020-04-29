2020-04-29T12:17:10+03:00
Общество

Жителям Екатеринбурга в преддверии масочного режима начали раздавать маски

Три тысячи волонтеров работают в пяти городах области
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
Изменить размер текста:

В Свердловской области волонтеры акции «Мы вместе» в преддверии введения в регионе масочного режима решили раздать прохожим многоразовые защитные маски. В первый день работы они вышли на 19 точек в Екатеринбурге и других городах области. Волонтеров в красных защитных костюмах можно встретить у входов в железнодорожный и автовокзалы, в аэропорт, рядом со станциями метро и с остановками.

- Акция сегодня проходит в пяти городах. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Березовский, Первоуральск. Планируется, что акция будет идти три дня, но по необходимости она может быть продлена, - рассказал координатор по проектно-экспертной работе ОНФ Игорь Русинов. – Наша основная задача – помочь жителям Свердловской области обезопасить себя и обеспечить прохождение масочного режима.

Фото: региональный департамент информполитики

Фото: региональный департамент информполитики

На сегодняшний день в регионе работают больше трех тысяч волонтеров. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно просто позвонить в штаб по телефону: 8 (953) 820-01-23. После этого желающим предложат заполнить анкету, пройти онлайн-обучение и получить бейдж. Кроме того, к штабу можно присоединиться, заполнив форму на сайте мывместе2020.рф. Но всем добровольцам должно быть строго больше 18 лет.

Напомним, что указом губернатор Евгения Куйвашева, масочный режим в Свердловской области вводится с 1 мая. Начиная с этого дня все жители региона обязаны будут носить маски в транспорте и в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Победы 2020 по трем районам Екатеринбурга проедет историческая военная техника
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
«Звучит как каламбур»: «Дом печати» в Екатеринбурге хотят закрыть раньше срока
В Сочи задержали таксиста из Екатеринбурга, который торговал наркотиками
Как будут работать отделения ГИБДД в майские праздники в Свердловской области
Жителям Екатеринбурга в преддверии масочного режима начали раздавать маски
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом