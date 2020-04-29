Жителям Екатеринбурга в преддверии масочного режима начали раздавать маски

29 Апр 2020 2020-04-29T12:17:10+03:00

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В Свердловской области волонтеры акции «Мы вместе» в преддверии введения в регионе масочного режима решили раздать прохожим многоразовые защитные маски. В первый день работы они вышли на 19 точек в Екатеринбурге и других городах области. Волонтеров в красных защитных костюмах можно встретить у входов в железнодорожный и автовокзалы, в аэропорт, рядом со станциями метро и с остановками.

- Акция сегодня проходит в пяти городах. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Березовский, Первоуральск. Планируется, что акция будет идти три дня, но по необходимости она может быть продлена, - рассказал координатор по проектно-экспертной работе ОНФ Игорь Русинов. – Наша основная задача – помочь жителям Свердловской области обезопасить себя и обеспечить прохождение масочного режима.

Фото: региональный департамент информполитики

На сегодняшний день в регионе работают больше трех тысяч волонтеров. Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно просто позвонить в штаб по телефону: 8 (953) 820-01-23. После этого желающим предложат заполнить анкету, пройти онлайн-обучение и получить бейдж. Кроме того, к штабу можно присоединиться, заполнив форму на сайте мывместе2020.рф. Но всем добровольцам должно быть строго больше 18 лет.

Напомним, что указом губернатор Евгения Куйвашева, масочный режим в Свердловской области вводится с 1 мая. Начиная с этого дня все жители региона обязаны будут носить маски в транспорте и в закрытых помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU