2020-04-29T10:57:10+03:00
Общество

За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек

Теперь в регионе 115 выздоровевших
Мария Трапезникова
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За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человекЗа сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще семь человек. Все они сдали двойные тесты и были отпущены по домам. Поэтому теперь в регионе официально 115 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 90 случаях заражения за сутки. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский. Кроме того, среди них – семь жителей других регионов России.

Таким образом, всего на территории Свердловской области зафиксировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23-х как тяжелое, 45-ти – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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