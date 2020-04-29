29 Апр 2020 2020-04-29T10:57:10+03:00

За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки медикам удалось вылечить от коронавируса еще семь человек. Все они сдали двойные тесты и были отпущены по домам. Поэтому теперь в регионе официально 115 выздоровевших. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Однако сегодня стало известно о еще 90 случаях заражения за сутки. Новые пациенты – жители Екатеринбурга, Арамили, Артемовского, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова, поселка Еланский. Кроме того, среди них – семь жителей других регионов России.

Таким образом, всего на территории Свердловской области зафиксировано 629 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 23-х как тяжелое, 45-ти – средней тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU