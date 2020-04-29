29 Апр 2020 2020-04-29T10:50:01+03:00

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В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации Свердловская железная дорога предложила дополнительную опцию к сервису экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу» – доставка до адресата.

Сервис экспресс-доставки позволяет любому гражданину отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Раньше получатели сами забирали свои посылки с вокзала. Теперь они могут заказать доставку корреспонденции на дом (услуга платная).

Фото: предоставлено СвЖД

Дополнительная опция введена специально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции или по какой-либо причине не может приехать на вокзал. Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и перчатками), кожными антисептиками, прошли инструктаж по соблюдению необходимых мер профилактики.

Напомним, сервис работает на 204 вокзалах ОАО «РЖД», в том числе на 15 вокзалах Свердловской магистрали: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень, Первоуральск, Камышлов, Ноябрьск-2, Пыть-Ях. Пункты приема-выдачи корреспонденции, как правило, находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. Подробную информацию можно получить у дежурного помощника начальника вокзала или в справочных бюро вокзалов.

СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе от вокзала к вокзалу .Видео: СвЖД

Стоит отметить, что услуга пользуется популярностью: количество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД в I квартале 2020 года, выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за январь-март было отправлено и получено свыше 4,2 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей.