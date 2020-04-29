На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила

29 Апр 2020 2020-04-29T10:44:20+03:00

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Накануне вечером на Урал прибыли 100 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они необходимы были для 100% завершения мобилизации медицинских учреждений для лечения больных в коронавирусом. Закупил их региональный Минздрав и уже сегодня они будут распределены между больницами Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

- Безусловно, в условиях борьбы с коронавирусной инфекций мы переориентировали нашу медицину на лечение больных с COVID-19. Но в то же время необходимая медицинская помощь должна оставаться доступной для всех жителей Свердловской области, - отметил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Фото: региональный департамент информполитики

Напомним, согласно плану Президента РФ Владимира Путина, в регионе было дополнительно развернуто 2 897 коек для лечения больных коронавирусом. Из них 2 028 коек подключены к кислородной подводке. По мобилизационному плану еще 1 013 коек должны были быть обеспечены аппаратами ИВЛ, что и удалось сделать благодаря сегодняшней поставке.

К тому же, сегодня утром в Кольцово приземлился последний, четвертый спецрейс из Китая с гуманитарным грузом для медиков. Они привез 21 тонну защитных масок, перчаток и костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU