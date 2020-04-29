Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
«Почта России» в Свердловской области из-за введенного в регионе режима самоизоляции решила временно продлить сроки хранения посылок и писем – до 60 дней. Напомним, раньше они хранились 30 дней, после чего, если хозяева за ними не приходили, отправлялись обратно.
- Исключения составляют судебные и административные отправления, которые по-прежнему необходимо получить в течение семи дней, - уточнили в пресс-службе «Почты России».
Почтовики просят оставаться горожан дома во время самоизоляции и не выходить на улицу без веской причины. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов прямо на дом. А пенсии, пособия и соцвыплаты почтальоны будут доставлять сами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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