2020-04-29T10:30:57+03:00
Общество

Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок

Теперь их можно забрать в течение 60 дней
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылокУральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылокФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Почта России» в Свердловской области из-за введенного в регионе режима самоизоляции решила временно продлить сроки хранения посылок и писем – до 60 дней. Напомним, раньше они хранились 30 дней, после чего, если хозяева за ними не приходили, отправлялись обратно.

- Исключения составляют судебные и административные отправления, которые по-прежнему необходимо получить в течение семи дней, - уточнили в пресс-службе «Почты России».

Почтовики просят оставаться горожан дома во время самоизоляции и не выходить на улицу без веской причины. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов прямо на дом. А пенсии, пособия и соцвыплаты почтальоны будут доставлять сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом