2020-04-29T10:15:13+03:00
Общество

На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу

Нарушения прокуратура нашла во время проверки
Мария Трапезникова
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На дорогах прокуратура обнаружила огромное количество ям и выбоин, которые не устранялисьНа дорогах прокуратура обнаружила огромное количество ям и выбоин, которые не устранялисьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Красноуфимске, что в Свердловской области, прокуратура заставила местную администрацию починить разбитую автомобильную дорогу и установить фонари на улицах Волжская, Горького, Ачитская, Артинская, Буткинская и Вокзальная.

Нарушения прокуратура нашла во время проверки и обратилась в суд с требованием исправить их – установить фонари и отремонтировать дорогу, на которой было огромное количество ям и выбоин.

Суд требования удовлетворил, однако ответчик с ними не согласился и попытался обжаловать решение в апелляционном порядке. Но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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