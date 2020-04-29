На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу

29 Апр 2020 2020-04-29T10:15:13+03:00

На дорогах прокуратура обнаружила огромное количество ям и выбоин, которые не устранялись Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Красноуфимске, что в Свердловской области, прокуратура заставила местную администрацию починить разбитую автомобильную дорогу и установить фонари на улицах Волжская, Горького, Ачитская, Артинская, Буткинская и Вокзальная.

Нарушения прокуратура нашла во время проверки и обратилась в суд с требованием исправить их – установить фонари и отремонтировать дорогу, на которой было огромное количество ям и выбоин.

Суд требования удовлетворил, однако ответчик с ними не согласился и попытался обжаловать решение в апелляционном порядке. Но его оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU