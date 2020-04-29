На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
В Красноуфимске, что в Свердловской области, прокуратура заставила местную администрацию починить разбитую автомобильную дорогу и установить фонари на улицах Волжская, Горького, Ачитская, Артинская, Буткинская и Вокзальная.
Нарушения прокуратура нашла во время проверки и обратилась в суд с требованием исправить их – установить фонари и отремонтировать дорогу, на которой было огромное количество ям и выбоин.
Суд требования удовлетворил, однако ответчик с ними не согласился и попытался обжаловать решение в апелляционном порядке. Но его оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU