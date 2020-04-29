2020-04-29T10:01:44+03:00
Общество

На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой

Сетку планируется установить на гостевом секторе для безопасности болельщиков
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сетку планируется установить на гостевом секторе для безопасности болельщиковСетку планируется установить на гостевом секторе для безопасности болельщиковФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На портале госзакупок появилась заявка на установку стальной клетки на гостевом секторе на стадионе «Екатеринбург Арена». Это делается для безопасности болельщиков гостевых команд – чтобы до них не добрались хулиганы.

- Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу внутреннего антивандального сертифицированного ограждения на гостевом секторе активной поддержки стадиона, исключающего возможность пересечения болельщиков домашней команды с командой гостей на стадионе «Екатеринбург Арена», - сообщается в официальной документации.

Подрядчику по периметру гостевого сектора предстоит установить стальную сетку высотой в 2,5 метра. Кроме того, по краям сетки должны быть предусмотрены три эвакуационных выхода. Над самим сектором нужно будет установить еще одну сетку, чтобы зрители не бросали различный мусор на футбольное поле. Конструкция должна быть такой, чтобы на нее невозможно было бы залезть и перелезть. Заплатить за работы подрядчику предлагают 9,8 миллионов рублей. Срок выполнения – 55 дней со дня подписания контракта.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что на стадионе планируют заменить покрытие – на это потратят 9,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом