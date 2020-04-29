На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой

29 Апр 2020 2020-04-29T10:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На портале госзакупок появилась заявка на установку стальной клетки на гостевом секторе на стадионе «Екатеринбург Арена». Это делается для безопасности болельщиков гостевых команд – чтобы до них не добрались хулиганы.

- Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по изготовлению и монтажу внутреннего антивандального сертифицированного ограждения на гостевом секторе активной поддержки стадиона, исключающего возможность пересечения болельщиков домашней команды с командой гостей на стадионе «Екатеринбург Арена», - сообщается в официальной документации.

Подрядчику по периметру гостевого сектора предстоит установить стальную сетку высотой в 2,5 метра. Кроме того, по краям сетки должны быть предусмотрены три эвакуационных выхода. Над самим сектором нужно будет установить еще одну сетку, чтобы зрители не бросали различный мусор на футбольное поле. Конструкция должна быть такой, чтобы на нее невозможно было бы залезть и перелезть. Заплатить за работы подрядчику предлагают 9,8 миллионов рублей. Срок выполнения – 55 дней со дня подписания контракта.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что на стадионе планируют заменить покрытие – на это потратят 9,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU