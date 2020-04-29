2020-04-29T10:15:49+03:00
Общество

Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей

Согласно статистике, на Среднем Урале возросло количество не раскрытых преступлений
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: пресс-служба СК РФФото: пресс-служба СК РФ
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и региональных следственных органов. Основной темой для обсуждения стали вопросы, связанные с раскрытием преступлений.

В список субъектов, где увеличилось количество нераскрытых преступлений, вошла и Свердловская область.

- В частности, наибольшее число уголовных дел об убийствах приостановлено следователями в Забайкальском и Ставропольском краях, Красноярском крае и Республике Хакасия, Амурской, Иркутской, Ленинградской, Калининградской, Саратовской и Свердловской областях и Республике Ингушетия и некоторых других, - заявил Александр Бастрыкин.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года следователям удалось раскрыть 1912 преступлений прошлых лет. Из них 185 убийств, 85 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 134 преступления сексуального характера, 499 иных тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, что в конце 2019 года в Екатеринбурге удалось задержать предполагаемого убийцу двух девушек на склоне горы Уктус. Одно из самых резонансных преступлений произошло в августе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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