Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
Свердловский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) увеличил тарифы на лечение больных с коронавирусом и наблюдение за «контактными». Фонд ввел новый тариф на оказание медпомощи тем пациентам, у которых болезнь протекает особенно тяжело – это те, кто находятся в реанимации и нуждаются в аппаратах ИВЛ. На каждого такого больного клиника получит порядка 380 тысяч рублей.
Однако в таких редких случаях, когда больному требуется лечение экстракорпоральной мембранной оксигенацией, ему могут выделить до 900 тысяч рублей. Кроме того, фонд пересмотрел бюджет на меднаблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19.
- В предыдущей модели оплаты тариф на наблюдение за этой категорией пациентов составлял всего восемь тысяч рублей. Совместно с представителями медорганизаций мы проанализировали реальные расходы больниц и увеличили тариф до 25 тысяч за каждый случай наблюдения, - отметил директор ТФОМС по Свердловской области Валерий Шелякин.
Напомним, что на сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 539 случаев заражения коронавируса. Из них 108 человек медикам удалось поставить. Сегодня, кстати, в Екатеринбург прилетел последний спецборт с медикаментами для врачей из Китая. Он привез 21 тонну масок, перчаток и защитных костюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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