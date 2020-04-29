2020-04-29T09:20:07+03:00
Общество

На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции

Владельца предупредили о последствиях, если он откроется снова
Мария Трапезникова
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На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляцииНа Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляцииФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Приставы Белоярского района Свердловской области закрыли ларек с шаурмой, который работал во время режима самоизоляции, тем самым нарушая указ губернатора Евгения Куйвашева.

- На основании исполнительных документов в Белоярском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области незамедлительно возбуждено исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Суд решил наказать бизнесмена за работу вопреки указу губернатора и закрыл ларек на 30 суток. На место приехали приставы, опломбировали и опечатали все входы и выходы. А владельца предупредили о последствиях, если он вдруг продолжит нелегально работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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