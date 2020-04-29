Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика

29 Апр 2020 2020-04-29T09:18:52+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры фонда помощи бездомным животным спасают жизнь рыжему коту, в которого регулярно стреляли хозяева. Раненный питомца нашли на садовом участке, где его подобрали неравнодушные люди. Уже в ветеринарной клинике стало понятно, что в животное стреляли регулярно.

Рентген кота. Фото: Фонд помощи бездомным животным

- У нас опять огнестрел. Кот приполз на садовый участок. Коту повезло, на участке оказались люди! Привезли кота в город. Старая пуля в лапе, свежая пуля в шее, в животе по касательной на вылет. Состояние тяжелое. Думали, что не переживет ночь. Пережил. Молимся за Кота. И надеемся на лучшее, - пишут волонтеры фонда.

Сейчас зоозащитники нуждаются в финансовой помощи, чтобы оплачивать счета за лечение животных в клиниках и покупать корма. Если вы можете помочь им, то реквизиты фонда указаны в его странице в Instagram helpanimals_ekb.

ИСТОЧНИК KP.RU