2020-04-29T08:49:15+03:00
Общество

На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным

Он привез 21 тонну медикаментов и средств защиты от COVID-19
Мария Трапезникова
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Фото: Фонд святой ЕкатериныФото: Фонд святой Екатерины
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Ранним утром 29 апреля в Екатеринбурге приземлился последний, четвертый спецрейс с гуманитарным грузом для медиков из Китая. Он привел 21 тонну или около миллиона индивидуальных средств защиты от коронавируса: почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки. В общей сложности, порядка 1,5 тысяч коробок.

Как отметили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который приобрел груз вместе с главой РМК Игорем Алтушкиным, анонсированная ранее партия из 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус поступит в столицу Урала в ближайшие дни транзитным рейсом.

- Кроме того, в регион будут доставлены 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Расходы на приобретение тестов и медоборудования поровну поделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин, - добавили в пресс-службе.

В Екатеринбург приземлился четвертый спецборт с грузом для медиков.Видео: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

Весь гуманитарный груз поровну распределят между Свердловской и Челябинской областями. Напомним, первые три партии из Китая уже раздали медикам.

Кроме того, чуть ранее мы рассказывали, что в Екатеринбург прилетели два аппарата по производству одноразовых медицинский масок мощностью до пяти миллионов штук в месяц. Одну линию оставили в Свердловской области, вторую отдали в Челябинскую – ее запустят на площадях Областного аптечного склада в начале мая.

С учетом расходов на покупку экспресс-тестов, аппаратов ИВЛ и линии по производству масок, сумма благотворительной помощи превысила 7,1 миллион доллларов. Чуть ранее с поставкой первой партии гуманитарного груза возникли проблемы – таможенники не хотели пропускать товары без налогов и сборов. Тогда в дело пришлось вмешаться полпреду по УрФО Николаю Цуканову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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