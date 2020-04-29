«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Накануне стало известно, что в адрес главы Екатеринбурга Александра Высокинского Генпрокуратура РФ вынесла предостережение. Все из-за вспышки COVID-19 в ГКБ №1. Прокуратура напомнила, что власти должны усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер в городе.
Высокинский вместе с Правовым департаментом администрации Екатеринбурга ответил на предостережение.
- В рамках осуществления надзорных мероприятий прокуратура выносит акты прокурорского реагирования, одним из которых является предостережение. Это профилактическая мера, нацеленная на недопущение нарушения законодательства, - заметили в Правовом департаменте. – Администрация и глава Екатеринбурга держат ситуацию на контроле, работают в плотном контакте с городской прокуратурой и Роспотребнадзором. Документ направлен на концентрацию особого внимания всех городских служб на соблюдение законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Напомним, что диагноз в ГКБ №1 подтвердился у 91 человека, включая медперсонал и пациентов. Сейчас больница закрыта на карантин. Все материлы для расследования переданы в прокуратуру и следственный комитет. Одной из причин заражения могла стать халатность персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU
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