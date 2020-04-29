Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом
В Талице, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в поджоге дома своей сожительницы. Как выяснило следствие, с ноября по декабрь 2019 года мужчина, не имея регистрации, жил у подруги с ее детьми. При этом постоянно очень сильно бил ее – в один из дней в ноябре он сломал женщине нос.
- В феврале 2020 года он угрожал ей убийством, сдавливая ее шею руками. Поэтому в апреле после очередных побоев женщина потребовала покинуть ее дом, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Мужчина обиделся и решил отомстить.
Он пришел к ней в дом, пока ее с детьми не было, вечером 3 апреля и с помощью спичек поджег пол. В итоге, дом был полностью уничтожен огнем. На мужчину завели уголовное дело и отправили в Талицкий суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое теперь ему грозит, - до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU