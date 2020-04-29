2020-04-29T07:33:07+03:00
Общество

На жд вокзале Екатеринбурга полицейские поймали двух пассажиров с кастетами

Мужчин привлекли к административной ответственности
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба транспортной полицииФото: пресс-служба транспортной полиции
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Сотрудники транспортной полиции на станции «Екатеринбург – Пассажирский» задержали двух мужчин, у которых обнаружили кастеты. Первый пассажир оказался жителем Тюмени, кастет он прятал в багаже. Полицейским он объяснил, что нашел его в одном из парков Екатеринбурга около четырех лет назад.

Фото: пресс-служба транспортной полиции

Фото: пресс-служба транспортной полиции

- Второй владелец кастета был установлен при выходе из тоннеля ЖД вокзала. Кастет был обнаружен при проверке багажа, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. – Мужчина приехал из Нижнего Тагила, где, с его слов, и нашел кастет весной 2016 года.

Оба предмета были изъяты и направлены на исследование. Оно показало, что найденные кастеты относятся к холодному оружию. Мужчин полицейские привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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