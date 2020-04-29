В Кольцово задержали жителя Киргизии, находящегося в международном розыске за мошенничество

29 Апр 2020 2020-04-29T07:12:53+03:00

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В аэропорту Кольцово сотрудники контроль-пропускного пункта во время пограничного контроля на рейс «Екатеринбург – Бишкек» задержали мужчину, гражданина Киргизии, который находится в международном розыске из-за мошенничества в крупном размере. Это произошло 28 апреля.

- Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. После проведения проверки и согласования с сотрудниками МВД Киргизии, которые стали инициаторами розыска, разыскиваемый гражданин препровожден через государственную границу, где по прибытию будет передан сотрудникам полиции для дальнейшего расследования уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Челябинской области.

С начала этого года силовики поймали 17 человек, которые находились в международном или федеральном розыске, а также еще около 100 человек с неисправными и чужими документами.

ИСТОЧНИК KP.RU