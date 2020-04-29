2020-04-29T06:57:56+03:00
Общество

В больницы Екатеринбурга поставят жидкий кислород для заболевших COVID-19

Первый такой газификатор появился в ЦГКБ №6
Мария Трапезникова
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В больницы Екатеринбурга поставят жидкий кислород для заболевших COVID-19В больницы Екатеринбурга поставят жидкий кислород для заболевших COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга поставила в больницы, где лежат заразившиеся коронавирусом, жидкий кислород. Так, в ЦГКБ №6 установлен медицинский кислородный газификатор. Его общий объем составлен 3,2 тонны. При максимальной пиковой нагрузке оборудование способно обеспечить потребности 384 пациентов реанимации и еще 650 человек в интенсивной терапии.

- Мы провели большой объем работы по подведению к койко-местам кислорода, закончили мероприятия в больницах № 2, 6 и 14, и завершаем в 40-й, - рассказал замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин. – Помимо подводки кислорода, во 2-1 и 6-1 больницах установлены новые современные газификаторы. В ближайшее время такой же газификатор будет установлен и в ГКБ №40, где кислород пока поступает по временному оборудованию.

Кроме того, в власти разработали план по развертыванию коек – 1 660 штук. И в этом же плане задействованы пять больниц города - № 2, 6, 14, 24 и 40. На сегодняшний день выполнение его достигло отметки в 100%.

Напомним, в Свердловской области официально зарегистрировано 539 случаев коронавируса. Из них 108 человек медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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