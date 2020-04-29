Кольцово вошел в десятку самых удобных аэропортов страны по версии Forbes

29 Апр 2020 2020-04-29T06:32:18+03:00

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 20 самых удобных аэропортов страны, и Кольцово занял почетное десятое место. Он обогнал Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и даже Внуково. Всего в исследование было включено 35 аэропортов с пассажиропотоком больше 800 тысяч человек в год и у каждого из них запросили сведения по различным аспектам деятельности.

- Девять аэропортов данные не предоставили – в этом случае мы искали информацию в открытых источниках. Если необходимых данных в открытом доступе не было, мы присваивали аэропорту минимальную оценку по данной метрике, - сообщили в Forbes.

В итоге, каждая из воздушных гаваней в рейтинге была проанализирована по 18 различным метрикам. По каждый из них она получила отдельную оценку. Всего получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды.

Таким образом, оценка аэропорта Кольцово – 51,3 балла. Количество направлений – 100, количество авиакомпаний – 40. Пассажиропоток в прошлом году составил 6,4 миллиона человек. Кстати, в 2019 году Кольцово стал лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ по версии Skytrax, а также стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинациях «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 миллионов пассажиров в год» и «Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU