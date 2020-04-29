2020-04-29T06:32:18+03:00
Общество

Кольцово вошел в десятку самых удобных аэропортов страны по версии Forbes

Он обогнал даже московский Внуково
Мария Трапезникова
Поделиться:
Кольцово вошел в десятку самых удобных аэропортов страны по версии ForbesКольцово вошел в десятку самых удобных аэропортов страны по версии ForbesФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 20 самых удобных аэропортов страны, и Кольцово занял почетное десятое место. Он обогнал Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и даже Внуково. Всего в исследование было включено 35 аэропортов с пассажиропотоком больше 800 тысяч человек в год и у каждого из них запросили сведения по различным аспектам деятельности.

- Девять аэропортов данные не предоставили – в этом случае мы искали информацию в открытых источниках. Если необходимых данных в открытом доступе не было, мы присваивали аэропорту минимальную оценку по данной метрике, - сообщили в Forbes.

В итоге, каждая из воздушных гаваней в рейтинге была проанализирована по 18 различным метрикам. По каждый из них она получила отдельную оценку. Всего получилось шесть категорий: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа и международные награды.

Таким образом, оценка аэропорта Кольцово – 51,3 балла. Количество направлений – 100, количество авиакомпаний – 40. Пассажиропоток в прошлом году составил 6,4 миллиона человек. Кстати, в 2019 году Кольцово стал лучшим региональным аэропортом России и стран СНГ по версии Skytrax, а также стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинациях «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 миллионов пассажиров в год» и «Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом