Отделался синяками и ссадинами: байкер сбил 15-летнего подростка на велосипеде

29 Апр 2020 2020-04-29T06:09:09+03:00

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Минувшим вечером, около 20:30, в центре Екатеринбурга произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток на велосипеде. Он ехал по тротуару и выехал на проезжую часть, где его сбил мотоцикл.

- Как пояснил водитель мотоцикла, он двигался примерно со скоростью 60 км/час. С правой стороны на велосипедах двигалась группа подростков. Велосипедисты ехали по тротуару, периодически съезжая на проезжую часть, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Один из них на велосипеде перескочил через дорожное ограждение и выкатился на проезжую часть.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мотоциклист попытался избежать аварии, но не получилось. Как рассказала мама подростка, ее сын ненадолго отпросился погулять. Взяв велосипед, он уехал на встречу с друзьями. Со слов самого мальчика, у его велосипеда сломалось колесо – это и стало причиной его выезда на проезжую часть.

Подростка доставили в больницу. Ему диагностировали перелом ногтевой фаланги правой кисти, ушибы мягких тканей левого предплечья и голени. После оказания помощи его отпустили домой.

Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми, которые сейчас находится на дистанционном обучении. И ограничить прогулки, проведя с ними профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU