Отделался синяками и ссадинами: байкер сбил 15-летнего подростка на велосипеде
Минувшим вечером, около 20:30, в центре Екатеринбурга произошло серьезное ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток на велосипеде. Он ехал по тротуару и выехал на проезжую часть, где его сбил мотоцикл.
- Как пояснил водитель мотоцикла, он двигался примерно со скоростью 60 км/час. С правой стороны на велосипедах двигалась группа подростков. Велосипедисты ехали по тротуару, периодически съезжая на проезжую часть, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Один из них на велосипеде перескочил через дорожное ограждение и выкатился на проезжую часть.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Мотоциклист попытался избежать аварии, но не получилось. Как рассказала мама подростка, ее сын ненадолго отпросился погулять. Взяв велосипед, он уехал на встречу с друзьями. Со слов самого мальчика, у его велосипеда сломалось колесо – это и стало причиной его выезда на проезжую часть.
Подростка доставили в больницу. Ему диагностировали перелом ногтевой фаланги правой кисти, ушибы мягких тканей левого предплечья и голени. После оказания помощи его отпустили домой.
Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за детьми, которые сейчас находится на дистанционном обучении. И ограничить прогулки, проведя с ними профилактические беседы.
ИСТОЧНИК KP.RU