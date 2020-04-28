2020-04-28T23:09:20+03:00
Коронавирус Covid-19

«Перегибы на местах»: известный юрист высказался о планах размещать пациентов с COVID-19 в противотуберкулезном диспансере Екатеринбурга

Руководство региона намерено размещать пациентов с коронавирусом в профильных клиниках
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге могут перепрофилировать несколько больниц для больных коронавирусомВ Екатеринбурге могут перепрофилировать несколько больниц для больных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области постепенно набирает обороты пандемия коронавируса. Пока вспышек удается избежать, однако на сегодняшний день места для пациентов с COVID-19 уже закончились уже в двух больницах. Речь идет о ГКБ №40 и ЦГКБ №6.

После этого для лечения коронавируса переоборудовали койко-места еще в нескольких больницах уральской столицы. Но этим дело не ограничилось.

Руководство страны области прекрасно понимает, что скачок в динамике распространения коронавируса может произойти в любой момент. И к нему нужно готовиться заранее.

Так, сначала в список площадок, которые могут быть перепрофилированы под лечение коронавирусных больных, попал лучший роддом на УралеНИИ охраны материнства и младенчества, а потом и Уральский НИИ фтизиопульмонологии.

В тот же день, 27 апреля, сотрудники и пациентки роддома возмутились тем, что их могут потеснить, а то и вовсе перевезти на другую площадку, и создали петицию, которую на данный момент уже подписали больше 20 тысяч человек.

Уже вечером с обращением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который дал обещание защищать научно-исследовательский институт на федеральном уровне.

На следующий день свою петицию создали сотрудники и пациенты Уральского НИИ фтизиопульмонологии, где обследуют и лечат пациентов, больных туберкулезом. Сейчас здесь размещено почти 300 человек.

По словам медиков, по санитарным нормам перепрофилировать противотуберкулезное учреждение можно только спустя три года после его закрытия. Иначе есть риск заражения опасным заболеванием.

- Мы возражаем против решения губернатора произвести замену ФГБУ НИИ ОММ на УНИИФ для перепрофилирования коек для лечения COVID-19. Почти у всех больных в УНИИФ множественная устойчивость микробактерий, лекарственные препараты подобрать трудно, стоят они дорого, - говорится в тексте петиции, которую медики и пациенты разместили на change.org. На данный момент документ подписали 600 человек.

Ситуацию с перепрофилированием больниц для больных, заразившихся коронавирусом, «КП-Екатеринбург» прокомментировал заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, член Научно-консультативного совета СКР Иван Соловьев.

Юрист Иван Соловьев о ситуации с перепрофилированием больниц.Видео: Иван Соловьев

- К концу апреля количество больных коронавирусом пока не уменьшается. На этой фоне в регионах идет постоянное формирование дополнительного коечного фонда для больных COVID-19. К сожалению, эта работа не обходится без перегибов. Медики бьют тревогу: онкологические, кардиологические, противотуберкулезные, перинатальные центры и другие медицинские учреждения перепрофилируются под коечный фонд, - говорит Иван Соловьев. - Туберкулез – это не менее опасное и коварное заболевание. А прерывание лечения кардиологических и онкологических больных может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям. Давайте услышим врачей, ведь люди могут умирать не только от опасной инфекции, но и от безответственно и бездушно принятых решений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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