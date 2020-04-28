2020-04-28T19:50:25+03:00
Общество

Александр Высокинский: 9 мая над Екатеринбургом пролетят самолеты

Город готовится к проведению праздника, несмотря на коронавирус
Алина СУРИНА
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Александр Высокинский заявил, что траурные мероприятия 9 мая в Екатеринбурге пройдут, но в усеченном режимеАлександр Высокинский заявил, что траурные мероприятия 9 мая в Екатеринбурге пройдут, но в усеченном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Александр Высокинский в прямом эфире 41 канала заявил о том, что 9 мая над Екатеринбургом пройдет парад воздушной техники. Глава города рассказал, что, несмотря на коронавирус, подготовка к празднику идет.

- Пока, по информации ЦВО, у нас планируется парад воздушной техники 9 мая. Самолеты пролетят. Естественно, будут траурные мероприятия, но в очень усеченном режиме. Мы постараемся отдать дань памяти. Готовимся к проведению праздника, и я уверен: он у нас будет. Поколение победителей мы обязаны благодарить, - заявил Александр Высокинский.

Глава города заверил, что праздник в любом случае пройдет. Что касается салюта - его проведение еще обсуждается. Городские власти обсуждают, как его можно провести максимально безопасно - без массовых скоплений людей.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге отменили Парад Победы. А ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет на балконах и в окнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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