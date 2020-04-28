Александр Высокинский: 9 мая над Екатеринбургом пролетят самолеты
Александр Высокинский в прямом эфире 41 канала заявил о том, что 9 мая над Екатеринбургом пройдет парад воздушной техники. Глава города рассказал, что, несмотря на коронавирус, подготовка к празднику идет.
- Пока, по информации ЦВО, у нас планируется парад воздушной техники 9 мая. Самолеты пролетят. Естественно, будут траурные мероприятия, но в очень усеченном режиме. Мы постараемся отдать дань памяти. Готовимся к проведению праздника, и я уверен: он у нас будет. Поколение победителей мы обязаны благодарить, - заявил Александр Высокинский.
Глава города заверил, что праздник в любом случае пройдет. Что касается салюта - его проведение еще обсуждается. Городские власти обсуждают, как его можно провести максимально безопасно - без массовых скоплений людей.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге отменили Парад Победы. А ежегодная акция «Бессмертный полк» пройдет на балконах и в окнах.
ИСТОЧНИК KP.RU