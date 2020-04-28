28 Апр 2020 2020-04-28T19:33:54+03:00

Сейчас на Среднем Урале можно купить спиртное с 10 утра до 22 часов вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В преддверии майских праздников многих уральцев волнует вопрос, запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области? Как сообщили «Комсомолке» читатели из Екатеринбурга, в некоторых супермаркетах города уже предупреждают покупателей о возможном запрете на спиртное с 30 апреля по 10 мая 2020 года.

Стоит отметить, что такие ограничения уже ввели в Курганской области.

- Я хотел купить пиво в «Магните», но не успел, на часах уже было 19:03. Кассир мне сказала, что сегодня я опоздал, но скоро и вовсе не смогу купить. Якобы, на все майские праздники алкоголь будет под запретом, - рассказывает читатель «КП».

ОФИЦИАЛЬНО

Примечательно, что сегодня днем региональный оперштаб сделал рассылку, в которой указал на то, что никаких дополнительных мер по ограничению продажи спиртного в Свердловской области, на данный момент, не введено.

- В Свердловской области на данный момент продолжают действовать введенные указом губернатора Евгения Куйвашева ограничения на розничную продажу алкоголя с 19 часов до 22 часов, - говорится в заявлении.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774972" frameborder="0"></iframe> "Комсомолка" проверила работу алкомаркетов Екатеринбурга.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU