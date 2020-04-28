2020-04-28T19:33:54+03:00
Общество

Запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области

Публикуем официальный ответ регионального оперштаба
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Сейчас на Среднем Урале можно купить спиртное с 10 утра до 22 часов вечераСейчас на Среднем Урале можно купить спиртное с 10 утра до 22 часов вечераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии майских праздников многих уральцев волнует вопрос, запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области? Как сообщили «Комсомолке» читатели из Екатеринбурга, в некоторых супермаркетах города уже предупреждают покупателей о возможном запрете на спиртное с 30 апреля по 10 мая 2020 года.

Стоит отметить, что такие ограничения уже ввели в Курганской области.

- Я хотел купить пиво в «Магните», но не успел, на часах уже было 19:03. Кассир мне сказала, что сегодня я опоздал, но скоро и вовсе не смогу купить. Якобы, на все майские праздники алкоголь будет под запретом, - рассказывает читатель «КП».

ОФИЦИАЛЬНО

Примечательно, что сегодня днем региональный оперштаб сделал рассылку, в которой указал на то, что никаких дополнительных мер по ограничению продажи спиртного в Свердловской области, на данный момент, не введено.

- В Свердловской области на данный момент продолжают действовать введенные указом губернатора Евгения Куйвашева ограничения на розничную продажу алкоголя с 19 часов до 22 часов, - говорится в заявлении.

Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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