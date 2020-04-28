Запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области
В преддверии майских праздников многих уральцев волнует вопрос, запретят ли продавать алкоголь на майские праздники в Свердловской области? Как сообщили «Комсомолке» читатели из Екатеринбурга, в некоторых супермаркетах города уже предупреждают покупателей о возможном запрете на спиртное с 30 апреля по 10 мая 2020 года.
Стоит отметить, что такие ограничения уже ввели в Курганской области.
- Я хотел купить пиво в «Магните», но не успел, на часах уже было 19:03. Кассир мне сказала, что сегодня я опоздал, но скоро и вовсе не смогу купить. Якобы, на все майские праздники алкоголь будет под запретом, - рассказывает читатель «КП».
ОФИЦИАЛЬНО
Примечательно, что сегодня днем региональный оперштаб сделал рассылку, в которой указал на то, что никаких дополнительных мер по ограничению продажи спиртного в Свердловской области, на данный момент, не введено.
- В Свердловской области на данный момент продолжают действовать введенные указом губернатора Евгения Куйвашева ограничения на розничную продажу алкоголя с 19 часов до 22 часов, - говорится в заявлении.
Отметим, что на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 539 случаев новой коронавирусной инфекции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы лишились основного источника дохода»: как выживают алкомаркеты Екатеринбурга в условиях ограничения продаж (подробнее)
"Комсомолка" проверила работу алкомаркетов Екатеринбурга.Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»