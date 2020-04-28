2020-04-28T19:06:00+03:00
Общество

На воинских мемориалах Свердловской области увековечат 1 294 новых имени

Имена бойцов стали известны благодаря работе поисковых отрядов и военного комиссариата
Алина СУРИНА
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Фамилии солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и СеровеФамилии солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и СеровеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На воинских мемориалах Свердловской области в честь 75-летия Великой Победы увековечат 1 294 новых имени. Имена бойцов стали известны благодаря работе поисковых отрядов и военного комиссариата и раскрытию архивных документов Великой отечественной войны. Фамилии захороненных в уральской земле солдат будут высечены на мемориалах и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и Серове. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его данным на Среднем Урале учтено 33 массовых и 20 одиночных захоронений времен Второй мировой войны, в которых похоронено более трех тысяч человек. Также во время войны в городах Свердловской области был развернут 161 эвакуационный госпиталь, куда с фронтов санитарными поездами доставляли тысячи тяжелораненых солдат и офицеров.

- К сожалению, справиться с ранами и вернуться в строй удалось не всем. Многие бойцы навсегда остались лежать в уральской земле. Здесь чей-то сын, брат, отец. И в этот год, когда весь мир отмечает 75 годовщину победы над фашизмом, ни один погибший солдат - известен он или нет - не может и не должен быть забыт, - рассказал министр.

Сейчас установлены фамилии 1 479 умерших от ран на Среднем Урале советских солдат и офицеров. Имена 148 из них в этом году уже увековечены на мемориалах, обелисках и памятниках Арамили, Дегтярска, Каменска-Уральского и Ревды, фамилии 185 бойцов высечены на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. В ближайшее время на объектах Воинской Славы столицы Урала появится 954 имени. Фамилии двух бойцов внесут на обелиски в Тавде и Серове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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