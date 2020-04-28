Нерабочие дни в Екатеринбурге с 6 по 8 мая 2020 года: как будет соблюдаться режим и на кого распространяется

28 Апр 2020 2020-04-28T18:49:05+03:00

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Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с главами нескольких регионов, а также руководителями федеральных ведомства, на котором озвучил решение: до 11 мая включительно в стране будет сохранен режим нерабочих дней.

Таким образом, нерабочими дня Указом Президента РФ объявлены 6,7 и 8 мая 2020 года. После этого при спаде пандемии коронавируса, в регионах начнутся поэтапные снятия ограничений.

В Екатеринбурге и Свердловской области до 11 мая режим самоизоляции будет сохранен. Губернатор региона не стал запрещать людям в майские праздники ездить на дачу. Однако свердловчанам нужно соблюдать санитарные правила, иметь при себе документы, не устраивать массовых прогулок, и не жарить шашлыки.

В автомобилях разрешается передвигаться больше двух человек только членам одной семьи. Большая часть торговых, а также все развлекательные, спортивные и культурные учреждения по-прежнему будут закрыты.

При плохом самочувствии уральцам советуют вызывать на дом бригаду скорой помощи. В особенности это касается людей, у которых есть симптомы ОРВИ, пневмонии или гриппа. Выходить на улицу без необходимости не стоит.

По словам президента пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.

Ограничения распространяются на всех неработающих в этот период граждан. Те, кто работает, должен на этой неделе взять справки от работодателя. Также в Екатеринбурге и Свердловской области действуют «дежурные группы» в детских садах. Их посещают здоровые дети работающих в апреле и мае сотрудников предприятий и государственных ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU